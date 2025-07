Tra i vari partenti in casa Napoli c’è anche Jens Cajuste, che nell’ultima stagione ha giocato con l’Ipswich Town in Premier League. Su di lui c’è l’interesse di varie squadre inglesi, tra cui il Burnley, e come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il club inglese ha chiesto nelle ultime ore informazioni in merito ad un possibile trasferimento dell’ex Reims.