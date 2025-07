Pres. Galatasaray: “Osimhen ama il Galatasaray, continueremo con gli ultimi dettagli e spiegheremo tutto”

Il presidente del Galatasaray Ozbek ha parlato ai microfoni ufficiali del club turco confermando l’ormai quasi chiusura dell’affare Victor Osimhen con il Napoli. La punta ex Lille è pronto a fare ritorno ai giallorossi dopo l’anno in prestito, per una cifra che raggiungerà i 75 milioni della clausola e con vari accordi sui bonus, che verranno poi rivelate. Queste le sue parole in merito all’attaccante nigeriano: “Victor Osimhen ama il Galatasaray, abbiamo portato a termine il suo trasferimento qui. Continueremo con gli ultimi dettagli in modo intelligente e come lo avevamo pianificato. Spiegheremo come è stato fatto tutto a lavori ultimati”.