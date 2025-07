Moretto – Ndoye, il Bologna rifiuta l’offerta del Napoli in stile Lucca. I dettagli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato anche dell’ultima offerta del Napoli al Bologna per Dan Ndoye, 9 milioni di prestito oneroso, più 26 di obbligo di riscatto e ulteriori 5 di bonus. Proposta rifiutata dalla società emiliana, che chiede di più. Di seguito, ecco quanto riportato. “Ndoye, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale al Bologna sulla falsa riga della formula Lucca. 40 milioni complessivi. I felsinei hanno detto no alla proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus, un pacchetto da 40 milioni. Il Bologna ha detto di no, vuole di più e non accetta questa proposta. Vedremo se i partenopei rilanceranno, anche perché c’è il forte interesse del Nottingham Forest“.