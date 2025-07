Marianucci in conferenza: “Napoli è un sogno che si avvera, fui spiazzato dalla chiamata. Cercherò di trovare il mio spazio. Tra i difensori azzurri mi rivedo in Rrahmani”

Luca Marianucci, calciatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dove ha avuto modo di rispondere alle prime domande da calciatore dei partenopei. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Com’è il mondo del Napoli? Sono momenti di gioia, allenarsi con calciatori come De Bruyne, Rrahmani e Buongiorno non è da tutti. Mi sono inserito bene a livello umano perché sono brave persone, da quel punto di vista andrò benissimo”.

“Hai 21 anni e sei giovane in una serie A piena di stranieri. Quanto è difficile emergere? Penso che emergere sia difficile a prescindere, che tu sia italiano o straniero. Conta lavorare e ritagliarsi uno spazio tra grandi campioni”.

“Cosa significa per te approdare al Napoli? È un sogno che si avvera, fin da bambino speravo di giocare in un top club d’Italia e penso di esserci riuscito. Spero di trovare spazio, ma già essere qui per me è un onore immenso”.

“Sei stato allenato da D’Aversa, ti ha parlato di Conte? D’Aversa è una grandissima persona, mi ha lasciato esordire in Serie A. Conte lo sto testando adesso, ma il lavoro ci ritornerà indietro nel corso della stagione”.

“C’è un’interessante serie di giovani difensori come te, Leoni, Coppola. È cambiato qualcosa? Non lo so, per ora penso a me e a quel che ho fatto, ma a cosa dovrò fare. Niente, l’importante è continuare con la testa sulle spalle e voglia di fare”.

“Che sensazioni hai avuto quando hai saputo dell’interesse del Napoli? La chiamata mi ha spiazzato, ma ho dovuto proseguire il cammino con l’Empoli. Ma la felicità era tantissima, anche quando giocavo con la mia ex squadra. Soprattutto quando ho giocato qui. Lo stadio è stata un’emozione pazzesca”.

“Qual è il principale ostacolo per un giovane di provincia deve superare nell’arrivare in una squadra campione d’Italia? Lo scalino più alto è stato arrivare qua. Ora tocca ambientarsi con la squadra e prendere confidenza con gli altri calciatori. Ovunque sei hai obiettivi diversi, ma mi sento pronto per affrontarli”.

“Hai giocato anche da centrocampista. Come ti sei messo a disposizione di Conte? Mi piace giocare la palla, ho giocato anche da mediano. Mi piace fraseggiare tra i reparti ed è una cosa che mi ha richiesto il mister”.

“Chi è il tuo compagno di reparto ideale? Sono stato molto affiancato a Juan Jesus, ma non so dire con chi posso trovarmi meglio, non li ho provati tutti”.

“Cosa ha visto secondo te Manna in Marianucci? Sono uno che non molla mai. Se perdiamo mi arrabbio, forse le mie doti in impostazione”.

“Come pensi di trovare spazio? Sono il quinto ma cercherò di trovare spazio. Per me l’arma è il duro lavoro quotidiano”.

“Ieri è stato il tuo compleanno. Che desiderio esprimi? Ieri è stato uno dei miei compleanni più belli. Anche se ero a fare blocchi di corsa ero con i miei compagni che sono grandissimi calciatori, non potevo chiedere di meglio. Il sogno è raggiungere obiettivi ancora più grandi”.

“Con che spirito approcci l’arrivare nel club campione d’Italia? Ho tanta sicurezza in me stesso, la userò per entrare al Maradona dove ha giocato il più grande di tutti, ma con ulimtà. Darò tutto per questa squadra”.

“Il Napoli ha avuto tanti difensori forti, in chi ti rivedi? Perché hai scelto il 35? Forse Rrahmani. Lo sto vedendo da vicino. Ho scelto il numero l’anno scorso per il mio compagno Baldanzi. Terrò questo finché andrà bene”.

“Ora ti alleni con Lukaku e Lucca, quanto ti aiuta ad affrontare gli avversari? Averli è un problema in meno in campo. Poi ti danno una mano ad affrontare i grandi attaccanti delle altre”.

“Al termine della stagione mi sentirò felice e soddisfatto se… avremo raggiunto gli obiettivi imposti e farò un grande campionato”.

“Hai giocato alla Pro Sesto dove sei stato definito un calciatore sfrontato. Ti consideri così? Farei altre 1000 volte l’esperienza in C. Mi è servita a cambiare come calciatore, persona, vivere uno spogliatoio. In campo posso sembrare troppo sicuro di me, ma mi ha portato dove sono”.

“In Napoli-Arezzo ti abbiamo visto molto impegnato in costruzione, dove pensi di dover crescere? Nella marcatura, stare sull’uomo, sono tutti aspetti che cercheremo di curare con il mister e con lo staff”.

“Giocherai in una squadra dominante, ti stimola l’idea di difendere in avanti? Ti vedi terzo di difesa o centrale? Difendere in avanti è più facile, puoi creare più occasioni. 4 o 3 so trovarmi in ogni modulo, come vorrà giocare il mister mi troverò bene”.

“Luca ragazzo chi aveva in camera come idolo? Mai avuto poster, ho sempre avuto foto mie mentre giocavo. Mi è sempre piaciuto me stesso, ma da bambino apprezzavo molto Sergio Ramos”.