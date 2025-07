Di Marzio – Il Napoli è pronto a un nuovo rilancio per Ndoye, sul taccuino degli azzurri anche Sterling e Kubo

Novità importanti sul Napoli da parte dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, dove ha parlato di Dan Ndoye, per il quale gli azzurri sono pronti ad un nuovo rilancio. L’ultima offerta fatta al Bologna è stata rifiutata, per questo il club di Aurelio De Laurentiis si sta attivando per alzare ancora di più l’ultima proposta, che era un prestito con obbligo dal costo complessivo di 40 milioni di euro. L’obiettivo principale dunque rimane lo svizzero ex Basilea, ma il Ds azzurro Giovanni Manna tiene aperte molte altre piste, come quelle di Grealish e Sterling, quella di Laurientè, dopo che è saltato il trasferimento al Sunderland e Kubo, che tra questi però predilige il gioco sulla fascia destra in quanto mancino.