Di Lorenzo a Crc: “Ritiro? Ci stiamo concentrando sulla parte atletica. I nuovi? Sono ragazzi perbene e giocatori forti. Champions? Vogliamo fare del nostro meglio”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Si è parlato a proposito del lavoro che gli azzurri stanno svolgendo in ritiro, oltre che di come i nuovi elementi si stanno integrando nel gruppo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Su cosa vi siete concentrati maggiormente in questi giorni di ritiro? Sulla parte atletica, normale all’inizio della stagione. Con il mister lavoriamo tanto e lo sta confermando in questo ritiro. Qui c’è tutto per lavorare, il clima è giusto e siamo partiti bene”.

“Napoli-Arezzo? Il risultato non soddisfa, noi lavoriamo tanto quindi fisicamente non siamo al meglio. Queste partite servono per mettere minuti nelle gambre. Abbiamo analizzato gli errori. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, quindi servono anche per conoscerci meglio. Già dalle prossime si vedranno miglioramenti”.

“Come procede l’inserimento dei nuovi arrivati? Il fatto che siano arrivati subito è positivo. Il ritiro serve anche per lavorare su fisico e condizione atletica, e crei rapporti più solidi. Loro sono arrivati con entusiasmo, hanno trovato un gruppo di ragazzi che li hanno aiutati ad integrarsi. Non so se ne arriveranno altri ma il gruppo si sta formando”.

“Che qualità hai trovato nei ragazzi? Cosa li accomuna è che sono ragazzi perbene e giocatori forti. Alcuni sono più conosciuti altri meno. Tutti si sono messi al lavoro per fare una grande stagione”.

“Quale è stata la grande forza del gruppo dello scorso anno? La continuità, siamo sempre stati costanti nelle prestazioni e nei risultati. Dev’essere così anche quest’anno. Ci saranno dei momenti difficili, ma è lì che si vede il vero gruppo e la vera squadra. È cosa ci ha contraddistinto l’anno scorso”.

“La Champions League? Abbiamo lo scudetto sul petto, l’obiettivo è difenderlo. Sarà difficile riconfermarsi, il campionato è difficile, quindi dobbiamo far bene e crescere come singoli. Dopo un anno di stop torniamo con la nuova formila in Champions, sarà interessante capire come si svolgerà. Anche lì vogliamo fare del nostro meglio sapendo che affronteremo le migliori squadre d’Europa. Ma ci sono anche Coppa Italia e Supercoppa, abbiamo tanti obiettivi in testa e il gruppo lo deve sapere. Tutti devono sentirsi parte integrante di questa stagione”.