Arriva un’importantissima ultim’ora da parte di Gianluca di Marzio, esperto giornalista di calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, il Napoli sarebbe in chiusura per Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, con Ngonge pronto a fare il percorso inverso. Di seguito un breve estratto delle dichiarazioni di Di Marzio:

“Attesa tra oggi e domani la chiusura per Milinkovic Savic dal Torino operazione da 22,5 milioni di euro. Percorso inverso per Ngonge, ceduto in prestito.”