Sky, Spinazzola: “Potevamo cominciare meglio, i nuovi acquisti? Si sono inseriti bene”

Alla fine della prima amichevole contro l’Arezzo, che batte il Napoli per 0-2, Leonardo Spinazzola ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Potevamo cominciare meglio, abbiamo lavorato tanto in questi giorni e dobbiamo fare ancora tanto. Abbiamo cercato di proporre le cose che abbiamo provato e che vuole il mister, con più lucidità ci verranno molto bene.

I nuovi acquisti si sono inseriti in maniera fantastica, era facile perchè siamo un gruppo di bravi ragazzi. Sono tutti quanti molto forti, campioni e fenomeni e soprattutto giovani che in futuro dimostreranno tanto.

Beukema è un bel giocatore che ha fatto molto bene con il Bologna. E’ forte e abbiamo acquistato giocatori forti.

Sulla crescita dipende da come lavoriamo in allenamento, se facciamo come la passata stagione e con la stessa voglia di crescere, ci possiamo togliere altre soddisfazioni. Con i nuovi giocatori che sono arrivati, andrà bene.

Ora testa a domani che ci sono i blocchi.. (ride ndr)”.