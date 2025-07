Napoli-Arezzo, le formazioni ufficiali: debutto per De Bruyne

Ci siamo per il debutto stagionale di Kevin De Bruyne e compagni! Gli azzurri di Antonio Conte sono pronti a scendere in campo per l’amichevole contro l’Arezzo.

Match che apre ufficialmente la stagione 2025/2026, ecco le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. All: Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Guccione, Damiani, Sani; Tavernelli, Concetti, Pattarello. All: Bucchi

Scott McTominay, Billy Gilmour, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano indisponibili per l’amichevole contro l’Arezzo.