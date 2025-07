L’edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce il tema del mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, si registra una frenata nella trattativa per l’arrivo di Milinkovic-Savic al Napoli. Inoltre, la trattativa di cessione che coinvolge Napoli e Torino per Cyril Ngonge non è stata ancora formalizzata. Il portiere serbo, che sembrava vicino alle visite mediche lo scorso sabato, rimane attualmente in attesa presso il ritiro di Prato allo Stelvio, a 63 chilometri da Dimaro. Nel frattempo, ha ridotto le attività con gli altri portieri, saltando sia l’amichevole contro l’Ingolstadt che le partitelle di squadra. Con la valigia già pronta, aspetta solo un segnale dal club azzurro.