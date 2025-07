L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è focalizzata sul mercato del Napoli, con particolare attenzione alla ricerca di un esterno d’attacco. Secondo il quotidiano, il club azzurro sta concentrando i suoi sforzi su un’ala sinistra in questa fase di mercato. Al momento si apprende che il Napoli ha deciso di abbandonare la corsa per Ademola Lookman, il quale ha manifestato la chiara preferenza di trasferirsi all’Inter. Situazione simile riguarda Dan Ndoye: le negoziazioni con il Bologna sono ferme e l’offerta del Nottingham Forest risulta superiore. Passando al mercato internazionale, tra i nomi alternativi emerge quello di Jack Grealish, salito alla ribalta con il Manchester City insieme a Kevin De Bruyne. Guardiola, a giugno scorso, ha commentato l’importanza di garantirgli un ruolo più stabile, date le scarse presenze nella passata stagione. Grealish rappresenta un’opportunità, seppur con costi elevati e una formula da definire con il City, considerando che il suo contratto scadrà nel 2027. Sul fronte italiano spunta il nome di Federico Chiesa, 27 anni, attualmente legato al Liverpool fino al 2028. Tuttavia, l’ex Juventus sembra pronto a lasciare Anfield, magari valutando un prestito come opzione plausibile. Infine, nella lista figura anche Antonio Nusa, giovane talento norvegese di 20 anni in forza al Lipsia.