Romano – Osimhen-Galatasaray, here we go! Accordo da 75 milioni con percentuale rivendita e clausola anti-Italia, i dettagli

La telenovela per eccellenza del calciomercato del Napoli può finalmente definirsi conclusa. Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray a titolo definitivo. A svelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, lanciando il suo consueto here we go. Secondo quanto da lui raccontato, l’operazione varrà complessivamente 75 milioni di euro, più ulteriori bonus legati ai gol che segnerà l’attaccante. Della cifra, i turchi si impegneranno a versare subito i primi 40 milioni, mentre i restanti 35 verranno pagati nel corso della prossima stagione. Inoltre, il Napoli avrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Nell’accordo, sarà presente anche una clausola anti-Italia valida per due anni, in cui il Galatasaray non potrà cedere Osimhen ad alcuna società italiana. Dunque, l’attaccante nigeriano lascerà definitivamente il Napoli, in cui ha totalizzato 133 presenze condite da 76 gol e 12 assist.

