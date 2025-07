Che campagna acquisti sta facendo il Napoli?

Tante differenze rispetto alla scorsa stagione

Col senno di poi, non dovremmo mai smettere di ringraziare i disastrosi primi sei mesi del 2024.

Il presidente ne ha fatto tesoro, dopo aver constatato sulla propria pelle – e su quella di tutto il popolo azzurro – quanto fossero state clamorosamente sbagliate tutte le scelte estive di mercato e, soprattutto, quelle riguardanti il tecnico, con i fallimenti in serie di Garcia, Mazzarri e Calzona.

A fine torneo ci ritrovammo con un anonimo decimo posto, la peggiore performance di sempre per una squadra campione in carica.

De Laurentiis rifletté a lungo, fece mea culpa (anche pubblicamente) e ripartì alla grande. Dopo aver ingaggiato il miglior allenatore sulla piazza, lo accontentò – seppur con un (giustificabile) ritardo – con giocatori affermati e dal valore indiscusso come Buongiorno, Neres, McTominay, Gilmour e Lukaku.

Il resto lo ricordiamo bene: un percorso incredibile, culminato con il trionfo del 23 maggio scorso.

Dopo la vittoria, altre ambizioni e nuove esigenze

Gli azzurri hanno conquistato il titolo con una rosa forte nei titolari, ma ridotta all’osso nelle alternative.

Conte ha parlato poco di questo durante il campionato, anche per non disturbare il sogno che stava nascendo, ma per proseguire l’avventura ha preteso garanzie chiare.

Finora sono arrivati un fuoriclasse autentico come De Bruyne, e giocatori già fatti e pronti al definitivo salto di qualità come Noa Lang, Lorenzo Lucca e Sam Beukema.

E non è finita: altre operazioni sono in corso e ulteriori tasselli funzionali andranno a breve a completare la rosa.

La società azzurra sta vivendo un periodo di crescita e consapevolezza mai sfiorati in passato. Stabilità economica, professionalità e idee chiare sono i tratti distintivi della creatura di Aurelio De Laurentiis, stavolta davvero pronta a recitare un ruolo da assoluta protagonista.