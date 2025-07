Rai-Il Bologna ha rifiutato un’offerta di 40 milioni per Ndoye: i dettagli

Il Napoli prosegue nell’estenuante trattativa per Dan Ndoye, esterno del Bologna che da tempo ha attirato l’attenzione di mister Conte per la grande capacità di realizzare la fase difensiva e grande duttilità in campo.

Secondo quanto riferito da Rai, il club rossoblù nelle ultime ore ha ricevuto dal club azzurro un’offerta di circa 40 milioni di euro per l’esterno rossocrociato, offerta che non avrebbe soddisfatto ancora la proprietà bolognese che punta a ricevere almeno 50 milioni di euro dalla cessione di Ndoye.