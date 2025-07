Noa Lang in conferenza stampa: “Volevo venire a Napoli già lo scorso inverno. Sullo scudetto…”

Dopo De Bruyne è toccato a Noa Lang che oggi è andato in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come un nuovo giocatore del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Lang sull’interesse del Napoli a gennaio: “C’è stata la possibilità di arrivare al Napoli già l’inverno scorso. Io volevo, ma il Psv non mi ha lasciato partire. Alla fine il Napoli è tornato alla carica in estate. Chiaro che sia un passo importante per la mia carriera, è un sogno e un onore rappresentare questa società. Ho spinto molto in questa direzione perché si potesse concretizzare, insistevo anche con il mio agente. Come caratteristiche amo dribblare, potete aspettarvi tanti gol e sono il tipo di giocatore per cui il tifoso viene allo stadio”.

Lang sugli allenamenti di Conte: “Allenamenti Conte? La prima parola che ho detto in italiano è stata ‘Sono stanco’. Le sedute sono pesanti, mentre in Olanda si usa la palla anche in preparazione. Ma penso che sia un bene per me per uscire dalla mia comfort zone”.

Lang sulla popolarità del Napoli: “Napoli è un grande club, ha tifosi in tutta la nazione. Ho passato due giorni in città e ho visto bandiere ovunque. Non si può paragonare con la passione in Olanda. La musica mi fa stare bene, mi piace farla nel tempo libero, ora penso di dover chiedere il permesso alla società”.

Lang su Kvara: “Non ho nessun tatuaggio legato a una squadra di calcio. Io successore di Kvara? Sono fiducioso di raggiungere un buon livello qui, credo nelle mie qualità e la società ha fiducia in me. Sono quanto è forte Kvara, ma io sono un giocatore diverso e voglio scrivere la mia storia qua”.

Lang sullo scudetto: “Sarei molto felice se dovessimo vincere lo scudetto. Sono stato già campione cinque volte in Belgio e in Olanda. Lo scudetto sarebbe un sogno che si avvera, ma dobbiamo fare le cose passo dopo passo”.

Lang sull’interessamento del Milan in passato: “Vicino al Milan in passato? Quell’interesse è stato ingrandito la stampa, non ero così vicino e non c’era nulla di concreto. L’Italia mi piace sin da giovane: la cultura, il popolo, la cucina e la passione per il calcio. Non vedo l’ora di scoprirla”.

Lang sulla sua nuova esperienza a Napoli: “Se dovessi dare un titolo per la mia esperienza al Napoli? Sono qui per vincere, potrete fare ciò che vi pare con questa dichiarazione ma è la verità”.

Lang sui suoi obiettivi in Italia: “Il calcio in Olanda è diverso, spesso si ha la palla e c’è meno sollecitazione. Però è il momento di dimostrare le mie qualità difensive e diventare un giocatore completo. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto, credo che l’allenatore sia perfetto da questo punto di vista. Sono bravo con la palla al piede, devo fare meglio difensivamente e tatticamente. Conte mi parla già molto per provare a rendermi un giocatore migliore giorno dopo giorno. Sin dalla prima telefonata Conte mi ha subito parlato di tattica, ancora prima che prendessi una decisione definitiva di venire”.

Lang su Lukaku e De Bruyne: “Lukaku e De Bruyne sono grandi giocatori, è un onore condividere il campo con loro ogni giorno. Mi fanno crescere ogni giorno, c’è già una bella connessione tra di noi e non vedo l’ora di giocare con loro. Cantare con Geolier? L’ho conosciuto, vediamo cosa succederà in futuro”.

Lang sulle possibili difficoltà contro le difese italiane: “In Champions League mi hanno sempre raddoppiato in marcatura, quindi non è un problema. So che in Italia sono molto bravi in difesa, ma io sono bravo in attacco e sono fiducioso delle mie qualità”.