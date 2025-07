Moretto – Nuovo contatto tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. I dettagli

Oltre ad essere molto attivo sugli acquisti di giocatori che vadano a rinforzare la rosa di Conte, il Napoli è anche impegnato a chiudere la cessione di Osimhen che è ormai da tempo separato in casa coi partenopei.

La squadra che ha più insistito per il nigeriano è senza dubbio il Galatasaray che, dopo averlo avuto in prestito la scorsa stagione, sta provando a portarlo a titolo definitivo a Istanbul.

Tuttavia, Adl ha sempre preteso il pagamento della clausola da 75 milioni di euro e delle garanzie bancarie. Tali condizioni sono state accettate sia dal Galatasaray che dall’Al Hilal che però non ha ottenuto il si di Osimhen che ha ormai da tempo un accordo coi turchi per un quadriennale intorno ai 16 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, in queste ultime ore i presidenti di Napoli e Galatasaray sono in contatto per chiudere definitivamente l’affare che dovrebbe costare ai turchi intorno i 75 milioni di euro pagabili in due rate. La prima di 40 milioni di euro da dover pagare in questa sessione di mercato mentre la seconda pagabile nel 2026.

Il Napoli è riuscito anche ad ottenere un