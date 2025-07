Moretto: “Lindstrom vicino al Wolfsburg! Chiusura vicina”

Jesper Lindstrom, tornato al Napoli dopo il prestito all’Everton, è pronto a lasciare nuovamente gli azzurri. Sul danese è piombato il Wolfsburg, club di Bundesliga. Per lui sarebbe un ritorno in Germania dopo l’esperienza con l’Eintracht di Francoforte.

A riportare questa notizia è Matteo Moretto, esperto di mercato, ecco le sue parole sul suo profilo X:

“Tema Lindstrom-Wolfsburg. Il Napoli ha rifiutato la prima offerta ma il club tedesco ha già rilanciato proprio in queste ore: 1m€ per il prestito e 14,5m€ per il diritto di riscatto +1m€ di bonus. C’è fiducia per la chiusura”.