Kdb in conferenza stampa: “Ho scelto il Napoli per dimostrare le mie qualità. Per quanto riguarda Lukaku…”

Oggi alle 15:00 De Bruyne ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da giocatore del Napoli dimostrandosi pronto ed entusiasta di iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Ecco le sue parole:

De Bruyne sui motivi per cui è andato al Napoli: “Dal punto di vista della competitività è il posto migliore per me. Ho la possibilità di dimostrare le mie qualità. Cambia parecchio rispetto all’Inghilterra, ma anche questo mi rende entusiasta. Napoli era la scelta migliore per me, il motivo principale è perché volevo dimostrare di poter giocare ad alto livello. Sono rimasto entusiasta del progetto del Napoli”

Sulla Serie A: “Ci sono tante squadre con qualità ma il nostro obiettivo è di fare bene su tutti i fronti. Speriamo di piazzarci più in alto possibile e fare un bel percorso nelle coppe. E’ il momento di adattarmi, il Napoli cambia parecchio rispetto a quanto sono abituato. La Serie A è un campionato competitivo ed una esperienza nuova per me”

Sulla sua nuova esperienza in Italia: “Ho passato una vita in Premier, sarò un giocatore del City a vita ma cercavo una nuova sfida. Questo progetto mi offre la possibilità di poter giocare ancora ad alto livello. Il Napoli è campione d’Italia ma sta investendo tanto, sta gettando le basi per il futuro. Credo di poter dare il mio contributo sperando che la squadra possa crescere. Io imparerò un nuovo stile di gioco e conoscerò un nuovo campionato”

Su Lukaku e Mertens: “Ho chiamato sia Lukaku che Mertens per la città, la squadra e l’ambiente. Mi hanno dato informazioni ma alla fine è stata una mia decisione, presa con mia moglie e con i bambini. Romelu è rimasto contento quando ha saputo che sarei arrivato qui. Mi facilita questa scelta, ma è stata una mia decisione al 100%. Però chiaramente mi sono informato”

Sul numero 10: “Sono rimasto sorpreso all’inizio, perché sapevo che questo numero era di Maradona ed era stato ritirato. E’ stato un bel gesto, un onore. Non credo che mi dia più responsabilità, quando si gioca in una società come questa la pressione c’è sempre. Maradona è una leggenda, ha fatto la storia: sono grato e orgoglioso ma io voglio essere me stesso”

Sulla sua reazione all’interesse del Napoli: “Il Napoli ha presentato il suo progetto, è molto diverso rispetto a quello a cui ero abituato. Il Napoli è stata l’opzione migliore sotto tutti i punti di vista. Anche per quanto riguarda lo stile di vita”

Su Conte: “Non ho parlato ancora molto con l’allenatore, abbiamo fatto un paio di sedute in campo in cui ci siamo parlati, ma in campo. Lo conosco perché ha allenato Chelsea e Tottenham in Premier, anche se allora giocava a cinque ed è diverso rispetto al nostro modulo attuale. So che è molto tattico. Il fatto che un allenatore di questo calibro, uno tra i migliori degli ultimi dieci anni, è un gran bel segno. Credo di poter imparare tanto con lui, ma finora abbiamo fatto solo due sedute. Ora mi sto guardando intorno, vedo cosa fa la squadra. Credo che a inizio campionato sarò pronto, sfrutto questo tempo per vedere come funziona la squadra, come lavorano allenatore e staff, in 5-6 settimane sarò pronto”

Sulla Champions League: “E’ importante perché la Champions è tra le competizioni più belle al mondo. Si sapeva che il Napoli si sarebbe qualificato perché stava lottando per il campionato. Ho disputato la Champions League per dieci anni, non vedo l’ora di giocarci col Napoli. Speriamo di fare un bel percorso”

Sul suo ruolo: “Non credo che il ruolo sia così importante perché le posizioni in campo si studiano prima della partita stessa, tutto dipende dall’interpretazione dello spazio. 4-3-3, 3-4-3 sono moduli, ma dipende dalla fase di possesso o non possesso. Il calcio è molto dinamico, cambia. Non saprei quale sarebbe la posizione migliore”

Sulla lingua: “Non ho imparato ancora una parola in particolare di italiano e napoletano, ma riesco a capire qualcosa e a dire qualche parola. Ho intenzione di prendere lezioni di italiano insieme a mia moglie: credo sia importante imparare la lingua del posto. Quando sarò pronto farò anche interviste in italiano, ma datemi tempo”