L’edizione odierna de il Mattino approfondisce il tema del prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, la società azzurra è impegnata concretamente nel rinforzo della rosa. Il direttore sportivo Manna sta lavorando per individuare un secondo portiere da affiancare a Meret, con la scelta che al momento sembra orientata verso Milinkovic-Savic del Torino. Da segnalare che il portiere granata ieri non ha preso parte all’allenamento pomeridiano. La trattativa appare vicina alla chiusura. Tuttavia, resta ancora da raggiungere un accordo definitivo con il Torino, che valuta il giocatore a una cifra superiore rispetto ai parametri fissati dal Napoli. In queste ore, le parti stanno lavorando per ridurre il divario tra domanda e offerta. Milinkovic-Savic è in attesa di un segnale dai suoi agenti, i quali potrebbero già oggi trovarsi a Dimaro per incontrare De Laurentiis. Il presidente del Napoli potrebbe contattare direttamente Urbano Cairo, numero uno del Torino, per finalizzare l’operazione.