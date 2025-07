L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato i possibili movimenti di mercato del Napoli, che punta a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte. Dopo gli acquisti già effettuati, l’obiettivo principale sembra essere l’aggiunta di un nuovo esterno offensivo di alto livello. Tra i nomi più caldi spicca quello di Dan Ndoye, anche se la trattativa con il Bologna appare complessa. Ndoye, calciatore svizzero, nato il 25 ottobre 2000 a Nyon, è noto per la sua versatilità. Ricopre principalmente il ruolo di ala destra, ma è capace di adattarsi come ala sinistra o mezzala, distinguendosi per velocità, abilità nel dribbling e capacità di creare assist decisivi. Conte sarebbe interessato ad aggiungerlo alla squadra, ma chiudere l’affare rimane tutt’altro che semplice. Il Bologna mantiene una richiesta economica elevata, pari ad almeno 40 milioni di euro. Per complicare ulteriormente i negoziati, anche il Nottingham Forest si sarebbe inserito nella corsa per il giocatore. Intanto, il direttore sportivo Manna continua a vagliare soluzioni alternative, tra cui Nusa del Lipsia e Chiesa del Liverpool. Poco entusiasmo, invece, per la proposta di prestito da parte del Manchester City per Grealish, considerato non sostenibile a causa dell’ingaggio troppo elevato.