L’edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce la situazione del prossimo mercato del Napoli. La trattativa per Dan Ndoye, uno degli obiettivi principali del club, sembra complicarsi. Gli agenti dell’esterno offensivo hanno informato il Bologna che il Nottingham Forest presenterà una proposta scritta. Tuttavia, al momento questa non è ancora pervenuta, né il Napoli ha deciso di affondare il colpo. I contatti diretti sono fermi a un incontro tra Manna e Sartori durante le prime negoziazioni per Beukema, con una richiesta economica tra i 45 e i 50 milioni di euro, considerando anche l’eventuale inserimento di Alessandro Zanoli nella trattativa. Nel frattempo il direttore sportivo Di Vaio ha parlato di un tentativo per il rinnovo contrattuale per lui come già accaduto con Beukema. Nonostante ciò, il Napoli mantiene costanti i contatti con gli agenti di Ndoye in quella che potrebbe essere una fase preliminare per un eventuale accordo con il Bologna. Il giocatore si mostra paziente e attende eventuali mosse ufficiali. La situazione sembra possa evolversi rapidamente, anche perché il Nottingham Forest resta in agguato e alcune informazioni sul giocatore sono state raccolte anche in Bundesliga.