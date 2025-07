L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata su un tema che riguarda Antonio Conte. Secondo il quotidiano, quest’anno si realizza uno degli obiettivi più ambiti da ogni allenatore: cominciare il ritiro con la rosa quasi al completo. Si evidenzia che il Napoli è praticamente pronto a 40 giorni dall’inizio del campionato, un periodo significativo per effettuare esperimenti, test e verifiche sul campo. L’obiettivo della squadra azzurra è quello di migliorare il gruppo che ha recentemente vinto il titolo, partendo da un concetto fondamentale: lo scudetto della scorsa stagione è stato conquistato in maniera quasi imprevedibile. Sul piano della qualità e della complessità della rosa, il Napoli non era equiparabile all’Inter, sua principale avversaria. Quest’estate il mercato sta riducendo il divario per almeno quattro motivi. Innanzitutto, il valore tecnico degli acquisti come De Bruyne rafforza la squadra. Il secondo aspetto riguarda l’eventuale impatto delle fatiche accumulate dall’Inter durante l’estenuante Mondiale per club. Il terzo punto è legato alla chiarezza progettuale: mentre il Napoli beneficia di una continuità didattica, l’Inter deve avviare un nuovo ciclo. Infine, il tempismo degli acquisti favorisce i campioni d’Italia, che si presentano ai ritiri già operativi, mentre i vice-campioni d’Italia devono ancora completare alcune fasi. Se l’Inter sarà davvero la principale rivale, il Napoli parte con un vantaggio significativo, vantaggio che rimane rilevante anche rispetto ad altre possibili concorrenti come Juventus, Milan e Roma.