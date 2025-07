Visite mediche terminate per Beukema: i dettagli sull’esito dei test

Il prossimo acquisto del Napoli Sam Beukema ha ufficialmente terminato le visite mediche per il club azzurro a Villa Stuart. Nessun problema, test superati, manca soltanto la firma del contratto con la società. Il calciatore, voluto con forza da mister Antonio Conte, partirà nelle prossime ore per Dimaro, per aggregarsi finalmente ai suoi nuovi compagni.

Il centrale olandese è un innesto di grande qualità, sulla linea degli acquisti fatti finora. Nonostante il reparto difensivo venga da una stagione clamorosa, con il Napoli che si è laureato come miglior difesa d’Europa, Aurelio De Laurentiis ha voluto comunque garantire ad Antonio Conte un’alternativa di lusso. Tutto ciò dimostra la forte volontà del patron azzurro di continuare a scrivere la storia del Napoli e di sognare in grande.