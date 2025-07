Oggi è il giorno di Sam Beukema al Napoli. Il difensore centrale classe 1998, proveniente dal Bologna per una cifra stimata intorno ai 35 milioni di euro, entrerà a far parte della rosa come uno difensori centrali a disposizione di Conte. Qualche minuto fa, il calciatore olandese è arrivato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche per il club azzurro. Presenti anche dei tifosi per accoglierlo e scattare selfie insieme a lui. Dopo le visite mediche, il centrale ex Bologna volerà a Dimaro e si procederà con la firma del contratto con il Napoli e l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis e del club azzurro. Di seguito una foto dell’arrivo del giocatore a Villa Stuart: