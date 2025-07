UFFICIALE – Ssc Napoli, la lista dei convocati di Dimaro. Assente Osimhen! I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha svelato la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. In questa lista, non appaiono i nomi di Osimhen, Cajuste, Lindstrom, Folorunsho, Cheddira e Ambrosino. Dunque, il loro futuro può considerarsi lontano da Napoli. Non risultano in lista Lorenzo Lucca e Sam Beukema, che però avranno modo di aggregarsi dopo aver svolto le visite mediche per gli azzurri. Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli.

“Inizia il ritiro estivo di Dimaro. I campioni d’Italia cominciano ufficialmente la pre-season dopo tre giorni di test medici e fisici. Di seguito i convocati: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin”.