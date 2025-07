Napoli, è il giorno di Sam Beukema: visite mediche e firma imminenti

L’avventura di Sam Beukema con la maglia del Napoli sta per iniziare ufficialmente. Come riportato da Sky Sport, il difensore olandese ha ricevuto il via libera dal Bologna e si prepara a cominciare la sua nuova esperienza in azzurro.

Già domani, Beukema è atteso in città per sostenere le visite mediche con il club partenopeo, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al Napoli per le prossime stagioni.

Il trasferimento del centrale classe ’98 si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Un investimento importante, che testimonia la volontà della società azzurra di rafforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

Arrivato in Italia la scorsa estate dall’AZ Alkmaar, Beukema si è imposto rapidamente come uno dei punti fermi della retroguardia del Bologna di Thiago Motta, contribuendo alla storica qualificazione in Champions League dei rossoblù.

Ora lo attende un’altra sfida, in un ambiente caldo e ambizioso come quello del Napoli di Antonio Conte, che punta su di lui per dare solidità e personalità al nuovo assetto difensivo.