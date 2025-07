Il Napoli è a Dimaro! Grande ovazione per Conte e Oriali. 6 giocatori sono rimasti a casa: ecco chi

Il Napoli è appena arrivato a Dimaro. Tanti tifosi al seguito per dare il benvenuto in Trentino agli azzurri. Come riporta il Mattino, tanti cori e applausi per Conte e grande ovazione per Lele Oriali. I più acclamati tra i calciatori l’MVP della scorsa stagione Scott McTominay e il nuovo acquisto Kevin De Bruyne. Tanto entusiasmo anche per Noa Lang in attesa dell’ufficialità del passaggio in azzurro, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Assenti Ngonge, Ambrosino, Cheddira, Cajuste, Lindstrom e Folorunsho, dati come sicuri partenti nei prossimi giorni.