Primo giorno di lavoro per il Napoli di Antonio Conte nel pieno pomeriggio a Dimaro davanti a tantissimi tifosi partenopei. Gli azzurri hanno svolto una seduta mista, con partitelle e lavoro atletico. Per Buongiorno, che di recente è stato sottoposto a intervento chirurgico per groin pain, terapie e lavoro in piscina. Terapie e rieducazione in acqua anche per Gilmour, per una sindrome retto-adduttoria.