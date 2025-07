La Ssc Napoli presenta i kit per la nuova stagione: il video

Come annunciato negli scorsi giorni, alle 19:26 di oggi la Ssc Napoli ha finalmente presentato i nuovi kit Home e Away per la stagione 2025/2026. Con un video a dir poco suggestivo, il club partenopeo ha mostrato al pubblico le nuove maglie, con la novità dello scudetto vinto cucito sul petto. I colori sono quelli tradizionali, azzurro per la prima, bianco per la seconda, con il sito ufficiale della società diventato inaccessibile per il troppo traffico.

Di seguito, il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della Ssc Napoli.