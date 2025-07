E’ arrivato l’here we go di Fabrizio Romano, esperto di mercato, per quanto riguarda l’operazione Lorenzo Lucca per il Napoli. L’attaccante dell’Udinese quindi, farà parte dei campioni d’Italia. Ecco le sue parole:

“HERE WE GO! Pacchetto da 35 milioni di euro in prestito con obbligo di acquisto con anche aggiunte nell’ambito dell’accordo per l’attaccante centrale. Lucca ha detto si al Napoli più di un mese fa perchè i club hanno raggiunto un accordo completo su ogni dettaglio”.