Romano: “Il Napoli molla Nunez! Ecco cosa ha comunicato al Liverpool”

Il Napoli dopo aver chiuso per Lorenzo Lucca dall’Udinese, ha deciso di mollare la pista Darwin Nunez del Liverpool. A riportare questa notizia è Fabrizio Romano, esperto di mercato. Ecco le sue parole:

“Aggiornamento: Darwin Nunez ha ancora intenzione di lasciare il Liverpool… mentre l’affare Napoli è crollato. Gli azzurri hanno informato questa sera il Liverpool che l’accordo per Darwin Nunez può essere considerato annullato perchè firmerà Lucca.

I club della Saudi Pro League stanno mostrando interesse per Nunez prima delle prossime settimane, lui vuole andare via. Il Liverpool vuole ingaggiare il nuovo top attaccante con Isak ed Ekitike considerate entrambe le opzioni, per questo Nunez andrà via”.