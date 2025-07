Di Marzio: “Lucca-Napoli, raggiunta l’intesa verbale con l’Udinese! I dettagli”

Il Napoli è vicinissimo all’acquisto di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe finalmente raggiunto l’accordo con il club bianconero: “Lorenzo Lucca al Napoli: intesa verbale raggiunta con l’Udinese. I club sono in contatto continuo per definire gli ultimi bonus e formalizzare l’accordo. Ora l’attaccante è in attesa del via libera per partire e fare le visite mediche. Tra gli ultimi dettagli ancora da stabilire, la possibilità di una clausola da 80 milioni di euro”.