Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio a ha fornito aggiornamenti sul mercato del Napoli tramite il proprio profilo X, sottolineando che la trattativa per Lucca potrebbe essere prossima alla conclusione. L’accordo con l’Udinese sarebbe ormai vicino, restando solo da definire alcuni dettagli relativi ai bonus. Il Napoli si sta mostrando particolarmente attivo in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Noa Lang e Sam Beukema, gli azzurri sono sul punto di mettere a segno il colpo con Lorenzo Lucca. Il club, guidato da Aurelio De Laurentiis, ha deciso di accelerare per assicurarsi l’attaccante attualmente in forza all’Udinese. L’intesa tra le società appare ormai vicina, con la definizione dei bonus come ultimo aspetto da chiarire. Nonostante inizialmente il Napoli avesse individuato Nunez come il profilo ideale per il ruolo di centravanti, i costi elevati e le tempistiche dell’operazione hanno spinto il club a virare su soluzioni più rapide e strategiche. Si preferisce infatti allocare il budget necessario non solo per Lucca ma anche per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un’altra ala.