ULTIM’ORA Moretto: “Osimhen vicino al Galatasaray! Il Napoli cambia due cose, le ultime”

Victor Osimhen è vicinissimo al ritorno al Galatasaray, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fornito nuovi aggiornamenti su questa trattativa sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole:

“Victor Osimhen non è mai stato così vicino al ritorno al Galatasaray, quest’oggi contatti con il Napoli e il club azzurro ha aperto per la prima volta alla proposta di 40 milioni di euro garantiti subito, e due rate in totale da 35 milioni divise con 17 milioni pagabili a maggio del 2026 e l’altra a maggio 2027.

Il Napoli però cambia due cose: ha chiesto garanzie bancarie sulla rata da 35 milioni, e inoltre ha chiesto il cambiamento nel metodo di pagamento della seconda rata da 17,5 milioni. Il club azzurro vuole che questa rata venga pagata entro maggio del prossimo anno, il club turco invece vorrebbe pagarla nel maggio 2027. Il Galatasaray ha accettato la prima cosa, gli azzurri darà le lettere di credito richieste dall’istituto scelto dal club azzurro.

La prima richiesta è stata accettata, manca solo la seconda richiesta, cioè i metodi di pagamento. Vedremo se De Laurentiis dirà si oppure sarà un altro rifiuto. Il club turco inoltre, ha chiesto al Napoli di non far presentare Osimhen al ritiro, poichè è sicuro di aver fatto il possibile. Il Galatasaray vuole chiudere nelle prossime ore”.