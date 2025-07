Romano: “Il Galatasaray vuole chiudere per Osimhen! C’è fiducia, i dettagli”

Ci sono nuove novità per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, l’attaccante azzurro è sempre più in orbita Galatasaray. A riportare questi aggiornamenti è Fabrizio Romano, esperto di mercato. Ecco le sue parole sul suo canale Youtube:

“Continuano i dialoghi tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen, nelle successive ore vi dirò tutti i particolari di questa trattativa soprattutto sui metodi di pagamento: c’è un filo diretto su questa trattativa. Il club turco ha grande fiducia, e per questo, nella giornata di oggi continuano i dialoghi.

Il Galatasaray crede che la settimana prossima può chiudere questa grande trattativa, offerta che confermiamo, 40 milioni fissi e 35 milioni garantiti ma spalmati in più anni. Le garanzie bancarie non possono arrivare quest’oggi poichè essendo domenica, le banche sono tutte chiuse e nella giornata di domani si proseguirà su questo, e anche sul metodo di pagamento.

Quest’oggi il club turco ha convalidato un altro incontro e perciò i dirigenti saranno qui in Italia per chiudere definitivamente; lavoro in corso quindi per Osimhen e Galatasaray. Trattativa importante per il Napoli, poichè consentirebbe al club azzurro di spostare gli equilibri economici del mercato e andare a concentrarsi su altre trattative”.