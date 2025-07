Il giornalista e analista di mercato Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento sul mercato del Napoli attraverso il suo profilo X. Secondo quanto riportato, l’Al-Hilal ha avanzato un’offerta ufficiale per Victor Osimhen durante la notte: 75 milioni di euro garantiti, suddivisi in due rate da 37,5 milioni ciascuna. Tuttavia, il trasferimento dipende ancora dall’approvazione dell’attaccante, che deve dare il suo consenso per trasferirsi in Arabia Saudita. Nella giornata di ieri, il Galatasaray ha presentato una proposta che prevede un pagamento iniziale di 40 milioni di euro, seguito da due tranche di 17,5 milioni, rispettivamente nel maggio 2026 e nel maggio 2027. Anche in questo caso la trattativa non è stata ancora finalizzata poiché manca il consenso definitivo da parte di De Laurentiis. Di seguito il post dell’esperto:

Nella serata di ieri il Galatasaray è arrivato a 40m€ subito + 17.5m€ nel maggio 2026 +… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 12, 2025