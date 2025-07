L’edizione di oggi del Corriere di Bologna ha analizzato gli ultimi sviluppi del mercato del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, nella lista dei giocatori convocati per il primo allenamento del Bologna, previsto domani alle 17:30, figura anche il nome di Sam Beukema. Tuttavia si sottolinea come l’inserimento del difensore sia stato più un passaggio formale, dato che il Napoli è atteso a chiudere l’affare nelle prossime ore, nonostante la sua attenzione sia attualmente focalizzata sulla trattativa legata a Osimhen. Secondo il quotidiano bolognese, l’accordo tra le parti sarebbe ormai definito. Il Bologna incasserà una somma vicina ai 35 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Beukema, dunque, dovrebbe unirsi alla squadra di Conte a Dimaro come nuovo rinforzo difensivo. Tuttavia, ieri il calciatore non ha esitato a firmare autografi su pantaloncini del Napoli con disinvoltura poco rispettosa nei confronti dei suoi ormai ex tifosi.