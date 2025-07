L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le strategie di mercato del Napoli in vista della prossima sessione. Il club è concentrato sulla ricerca di un vice-Lukaku, con diversi nomi in evidenza, ma due su tutti sembrano essere i principali obiettivi per il futuro in maglia azzurra. Al vertice della lista spicca Darwin Núñez, attaccante del Liverpool e sogno dichiarato di Manna e Conte. Un altro nome caldo è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese: qui i discorsi sono già avanzati, con un accordo tra il Napoli e il giocatore. Tuttavia, resta ancora da trovare l’intesa economica con la società friulana. Alle soglie del weekend il direttore sportivo Manna ha incontrato Fali Ramadani, agente di Núñez, mentre portava avanti anche la trattativa legata a Osimhen. Il Liverpool non intende scendere sotto i 60 milioni di euro per il cartellino, rifiutando l’offerta del Napoli di 50 milioni più 5 di bonus. A complicare ulteriormente le negoziazioni c’è la questione dell’ingaggio: Núñez percepisce attualmente 5,5 milioni a stagione più bonus fino al 2027, ma la sua richiesta è di 6 milioni. Il Napoli, vincolato anche dall’impossibilità di beneficiare del Decreto Crescita, pare disposto a offrire una cifra inferiore.