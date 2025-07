L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito la complessa questione del futuro di Victor Osimhen, al centro di intense trattative nel calciomercato estivo. A Milano continua il dialogo tra i rappresentanti del Napoli e i dirigenti del Galatasaray, interessati ad acquisire definitivamente l’attaccante che hanno già avuto in prestito nella scorsa stagione. Nelle ultime ore le posizioni delle due parti sembrano essersi avvicinate. Il Galatasaray avrebbe presentato una nuova offerta per Osimhen: sul tavolo ci sono i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, recentemente scaduta, che sarebbero versati in due rate (40+35). Inoltre, l’operazione includerebbe le garanzie bancarie richieste dal Napoli per concludere l’accordo, assicurando maggiore sicurezza ai campioni d’Italia. Aggiornamenti sono attesi a breve, mentre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione per commentare il mercato durante un evento a Pompei. Con entusiasmo ha dichiarato che presto arriveranno tanti nuovi giocatori al Napoli”.