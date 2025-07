L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato gli sviluppi sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, Sam Beukema figura tra i giocatori convocati da Italiano per il raduno di oggi. Nonostante l’accordo tra le parti sia prossimo alla finalizzazione, il difensore, da tempo vicino al passaggio al Napoli, è stato incluso nella lista di convocazione poiché l’operazione non è ancora completamente chiusa. La base dell’intesa tra le società si aggira intorno ai 32 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Gli ultimi contatti proseguono in attesa della definitiva ufficializzazione. Una volta perfezionato l’accordo, Beukema potrà dirigersi verso il ritiro del Napoli a Castel Volturno, previsto per martedì. Intanto, domani è programmato il primo allenamento sotto la guida di Italiano, consapevole della volontà del giocatore di approdare al Napoli. Il padre-agente sta da tempo lavorando affinché la trattativa si chiuda positivamente. Il club spera di fissare già per lunedì le visite mediche per lui e Noa Lang. Beukema intanto è diventato virale sui social: in alcune immagini recenti, lo si vede firmare prima un pantaloncino azzurro per un giovane tifoso del Napoli e poi una bandiera azzurra con il tricolore.