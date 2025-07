Di Marzio: “Napoli e Galatasaray continuano a lavorare per l’affare Osimhen, pronta una nuova offerta”

Secondo il giornalista SKY Gianluca Di Marzio, nonostante la quadra non trovata ieri sera, continuano le trattative tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. I dirigenti del Galatasaray sono a Milano per trovare una soluzione con una lettera di credito e le giuste garanzie bancarie. Ecco quanto riportato da Di Marzio: “I dirigenti del Galatasaray sono ancora in Italia: l’obiettivo del club turco è quello di riuscire a sbloccare la trattativa con il Napoli per Victor Osimhen, anche il Napoli ha lo stesso interesse. In queste ore si continua a trattare per trovare un’intesa: il club turco avrebbe preparato una lettera di garanzia bancaria. La palla ora passa al Napoli che dovrà decidere, nelle prossime ore, se accettare o meno“.