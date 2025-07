ULTIM’ORA Di Marzio: “Il Napoli ha bloccato la trattativa per Osimhen al Galatasaray, mancano le garanzie finanziarie”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X ha scritto in merito alla trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen, dando notizie molto negative. L’accordo tra i due club non è stato raggiunto, nonostante il club turco avesse raggiunto i 75 milioni della clausola per il trasferimento del nigeriano, non ha dato certezze bancarie in merito ai pagamenti nel corso degli anni. Questo quanto scritto sul sito del giornalista: “Importanti novità in casa Napoli sul mercato. Al momento si è bloccata la trattativa con il Galatasaray per Victor Osimhen. Gli azzurri, come già annunciato nelle scorse ore, aspettavano le garanzie bancarie richieste. Queste ultime non essendo arrivate hanno bloccato dunque l’operazione“.