La SSC Napoli, a seguito dell’errata comunicazione del presunto programma del ritiro a Dimaro, ha comunicato sui propri social un messaggio al riguardo. Di seguito il comunicato del club azzurro:

“Vi preghiamo di annullare tutte le news relative al programma eventi a Dimaro, in quanto non ancora ufficiale né ovviamente definitivo. Se lo pubblicate rischiate di creare solo un danno ai tifosi. Grazie per la collaborazione”.