Sky – Juanlu, il Siviglia abbassa le pretese. Il Napoli confida nel sì del giocatore. La situazione

Ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli ed il Siviglia per Juanlu, terzino classe 2003. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, gli andalusi hanno abbassato le loro pretese a 17 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli, forte del sì dell’under 21 spagnolo, si è fermato a 15, sperando di convincere il suo club grazie a quest’accordo. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Nuovi contatti nella giornata di oggi tra il Napoli e il Siviglia. Il club azzurro continua a lavorare per Juanlu Sanchez, terzino classe 2003 Al momento la richiesta degli spagnoli è scesa a 17 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita Il Napoli, però, resta fermo sull’offerta di 15 milioni, forte dell’ok del giocatore arrivato già da tempo Le due parti, dunque, continuano a lavorare per trovare l’intesa economica, mentre il club azzurro ha già trovato l’accordo con Juanlu”.