Romano sui social – ” Osimhen ? Ecco cosa manca per chiudere col Gala. E intanto Nunez aspetta il Napoli… “

Fabrizio Romano, famoso giornalista esperto di calciomercato, ha svelato sul suo canale Youtube delle importantissime novità in merito alle trattative riguardanti Victor Osimhen, Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“La clausola del Napoli prevede un pagamento in due anni, il Galatasaray chiede di pagarla in cinque anni. Le parti sono in contatto per trovare una soluzione, il Napoli chiede garanzie bancarie. Una volta sistemata la questione Osimhen, il Napoli si butterà sul nuovo centravanti. Darwin Nunez ha dato priorità al club azzurro, anche rispetto all’Arabia dove ci sono club interessati. Il Napoli sa che l’attaccante è intenzionato a dire sì al progetto di Conte, adesso dipende dai club. Lucca? Se Napoli vuole chiuderlo, l’affare lo chiude in un pomeriggio.”