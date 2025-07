McTominay alla BBC – ” Incredibile avere uno come De Bruyne in squadra ! Qui a Napoli i tifosi sono incredibili “

Scott McTominay, giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di BBC Sport. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla sua esperienza a Napoli e riguardo gli obbiettivi per la prossima stagione:

Kevin De Bruyne è un giocatore incredibile, porterà tantissima qualità al gruppo e averlo con noi è qualcosa di straordinario.Acquistare calciatori di questo livello è fondamentale. Vogliamo alzare ancora l’asticella, non ci accontentiamo di quanto fatto finora. Napoli? Le persone a Napoli sono incredibili, hanno una passione fuori dal comune. Ovunque tu vada c’è qualcuno che ti dice ‘Forza Napoli’ e vuole parlare con te. Questo ti ispira ogni volta che entri in campo, perché senti quanto ci tengano. È tutto diverso: il modo di vivere, di mangiare, ogni aspetto della quotidianità. Ma proprio questo ti dà forza mentale.”

“Ho sempre vissuto vicino a mia madre, potevo vederla quando volevo. Ora vivo a 1.500 km di distanza, non posso più andare semplicemente a casa a trovare la mia famiglia, mia sorella e i miei figli. Ma nella vita bisogna sapersi mettere alla prova, e io ne sono sempre stato fiero. Non voglio restare nella mia zona di comfort. Se posso andare altrove, affermarmi e fare bene, perché no? Nessuno può impedirmelo.”

“Voglio sempre il meglio per il Manchester United, è stato la mia vita per 22-23 anni. Auguro al club tutto il successo del mondo e li seguirò sempre. Voglio che facciano bene.”