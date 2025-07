Dalla Turchia – ” Oggi il Gala e il Napoli finalizzeranno l’accordo per Osimhen ! “

Yagiz Sabuncuoglu, giornalista ed esperto di mercato turco, ha svelato con un post su X delle importantissime novità di mercato in merito alla trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen, che sembra essere destinato al trasferimento in Turchia. Di seguito il post pubblicato dal giornalista sul social X:

“Galatasaray e Napoli hanno raggiunto un accordo reciproco per il trasferimento di Victor Osimhen e sono stati discussi i dettagli del contratto tra i due club. Oggi, Abdullah Kavukcu si incontrerà con il Napoli per finalizzare il trasferimento e definire gli ultimi dettagli del piano di pagamento!”