L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha affrontato la delicata questione riguardante Victor Osimhen, prospettando una possibile svolta sul futuro del giocatore. Secondo il quotidiano, Osimhen avrebbe già trovato un accordo con il Galatasaray, anche se l’offerta non raggiunge ancora i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Sul fronte del Napoli, però, si registra un’apertura riguardo alle modalità di pagamento. De Laurentiis tiene saldo il biglietto della lotteria, aspettando che venga rispettata la cifra totale della clausola prima di avviare la cessione. Al momento, infatti, i 60 milioni offerti dal Galatasaray non sono sufficienti per trovare un’intesa soddisfacente. La differenza di 15 milioni rimane significativa, ma il Napoli sembra disposto a valutare la proposta di dilazionare il pagamento in due annualità, un’opzione che potrebbe finalmente sbloccare la trattativa.