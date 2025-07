L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il mercato del Napoli, soffermandosi sull’importanza di Giacomo Raspadori. Il giocatore si è distinto nella seconda parte dello scorso campionato, essendo decisivo in diverse occasioni. Con i suoi 25 anni, è giunto il momento per lui di cercare una svolta nella carriera, ma il suo futuro rimane un’incognita. Raspadori rappresenta un talento raro e versatile, dotato di un’eleganza sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. L’attaccante ha brillato a Napoli, ma solleva questioni sul suo utilizzo. Dopo aver vissuto due stagioni alle spalle di Osimhen, e poi con l’arrivo di Lukaku e forse di un altro centravanti il rischio è quello di relegarlo ancora una volta in una posizione marginale. Ci si interroga sulle prospettive future del giocatore e sull’eventualità di un trasferimento. Napoli potrebbe valutare l’opzione di una cessione, che non solo eviterebbe di soffocare il suo talento, ma permetterebbe anche di incassare una cifra significativa. C’è il Marsiglia di De Zerbi che si erano già mossi per lui a gennaio scorso, mentre in Italia l’Atalanta potrebbe rappresentare una destinazione concreta. Le decisioni sul futuro di Raspadori saranno legate ai cambiamenti nel reparto offensivo del Napoli e alle evoluzioni che potrebbero esserci sul mercato in vista della prossima stagione.