L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha approfondito il tema del mercato del Napoli, evidenziando come Sam Beukema sia al centro dei piani della società per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Ci sono passi avanti tra il Napoli e il Bologna. Si è creata un’intesa graduale grazie a strategie diverse ma complementari. Beukema, difensore ventiseienne dall’imponente fisico, sembrava inizialmente un obiettivo difficile da raggiungere a causa delle distanze economiche tra Bologna e Napoli. Tuttavia, durante il weekend, gli sviluppi hanno portato a una svolta positiva. Il Bologna ha fissato un prezzo di 32 milioni più 3 di bonus, mentre il Napoli, dopo aver superato ogni esitazione, ha rilanciato con 30 milioni più 2 di bonus. A questo punto, la distanza si è ridotta al minimo, lasciando ottimismo per la chiusura dell’affare. Le due società stanno ora facendo gli ultimi ritocchi via telefono, con la necessità di un gesto di buona volontà finale per completare l’accordo. Beukema ha già dato la sua disponibilità per trasferirsi al Napoli, con un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro annuali. Dal suo lato, tutto sembra pronto per l’annuncio ufficiale. Mentre questa trattativa entra nel suo epilogo, il Napoli dimostra ancora una volta di essere determinato nel progetto di rinnovamento e consolidamento della squadra. Dopo l’acquisizione di De Bruyne e Marianucci, Beukema sarà un tassello importante per costruire un nuovo ciclo vincente.